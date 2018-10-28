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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Руководство "Спартака" завтра встретится с коллегами из "Ростова" по поводу расторжения контракта Карпина (29)
Руководство "Спартака" завтра встретится с коллегами из "Ростова" по поводу расторжения контракта Карпина (29)
19:28
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18:23
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Дмитрий Губерниев: договорились, что с "Рубином" Глушаков выходит на замену и забивает два гола (17)
17:14
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17:00
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16:21
"Спартак-2" и "Томь" сыграли вничью (1)
"Спартак-2" и "Томь" сыграли вничью (1)
16:15
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16:08
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15:05
Александр Егоров: с высказываниями Семшова о судьях пускай разбирается комитет РФС по этике (1)
Александр Егоров: с высказываниями Семшова о судьях пускай разбирается комитет РФС по этике (1)
"Барселона" забила пять голов "Реалу", Суарес оформил хет-трик
В матче 10-го тура чемпионата Испании "Барселона" на своем поле одержала крупную победу над "Реалом".
Чемпионат Испании
10 тур
"Барселона" – "Реал Мадрид" 5:1
Голы: Коутиньо, 11, Суарес, 30 (пен), 75, 83, Видаль, 87 - Марсело, 50.
"Барселона": тер Штеген, Роберто, Пике, Ленгле, Альба, Ракитич, Бускетс, Артур (Видаль, 84), Рафинья (Семеду, 69), Коутиньо (Дембеле, 74), Суарес.
"Реал": Куртуа, Варан (Васкес, 46), Начо, Рамос, Марсело (Мариано, 81), Модрич, Каземиро, Кроос, Иско, Бэйл (Асенсио, 77), Бензема.
Предупреждения: Ракитич, 38, Начо, 39, Бэйл, 53, Суарес, 77.
Чемпионат Испании
10 тур
"Барселона" – "Реал Мадрид" 5:1
Голы: Коутиньо, 11, Суарес, 30 (пен), 75, 83, Видаль, 87 - Марсело, 50.
"Барселона": тер Штеген, Роберто, Пике, Ленгле, Альба, Ракитич, Бускетс, Артур (Видаль, 84), Рафинья (Семеду, 69), Коутиньо (Дембеле, 74), Суарес.
"Реал": Куртуа, Варан (Васкес, 46), Начо, Рамос, Марсело (Мариано, 81), Модрич, Каземиро, Кроос, Иско, Бэйл (Асенсио, 77), Бензема.
Предупреждения: Ракитич, 38, Начо, 39, Бэйл, 53, Суарес, 77.
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