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"Барселона" забила пять голов "Реалу", Суарес оформил хет-трик

В матче 10-го тура чемпионата Испании "Барселона" на своем поле одержала крупную победу над "Реалом".

Чемпионат Испании

10 тур

"Барселона" – "Реал Мадрид" 5:1

Голы: Коутиньо, 11, Суарес, 30 (пен), 75, 83, Видаль, 87 - Марсело, 50.

"Барселона": тер Штеген, Роберто, Пике, Ленгле, Альба, Ракитич, Бускетс, Артур (Видаль, 84), Рафинья (Семеду, 69), Коутиньо (Дембеле, 74), Суарес.

"Реал": Куртуа, Варан (Васкес, 46), Начо, Рамос, Марсело (Мариано, 81), Модрич, Каземиро, Кроос, Иско, Бэйл (Асенсио, 77), Бензема.

Предупреждения: Ракитич, 38, Начо, 39, Бэйл, 53, Суарес, 77.
Теги: Барселона Реал
Сегодня, 20:06
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11
(3)
#11  saint BASIL  Внешнее кольцо (Сегодня, 21:46)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Просто из команды ушел лучший игрок планеты!


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бомжам тут не место...
Регистрация: 20.07.2007 [жалоба]
#10  капля никотина  Москва (Сегодня, 21:43)
  • -1
  •  (1)
online

С каким из тренеров сейчас контракт расторгают???
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#9  utekay  Россия (Сегодня, 21:30)
  • -2
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Смотрящий
Марсело, планета уже может продолжить движение?
завтра настанет армагедец confused


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#8  Кепончег УЕФА  где-то здесь (Сегодня, 21:15)
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Болеет за:
«Спартак»
Взбитые сливки


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аргентинский бродячий театр и отец-герой-труженик
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
#7  Александр Иванов  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:04)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Zenitcheg
молодцы, что даже без месси сподобились на такое. значит не настолько и месиизависимые

ДАЖЕ? Месси никакой без команды, о чём ты. Сборную Аргентины вспомни. Это тебе не Роналду, который везде может затащить
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
#6  Смотрящий  Москва (Сегодня, 20:38)
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Марсело, планета уже может продолжить движение?


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#5  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 20:28)
  • +1
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Реала сейчас хватает только на 15 мин. активности, а Барсе мастерство позволяет забить Реалу пять.
Барсу с закономерной победой.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#4  Zenitcheg  Finland (Сегодня, 20:28)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Барселона»
молодцы, что даже без месси сподобились на такое. значит не настолько и месиизависимые


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Cataluna no es Espana!
Регистрация: 3.08.2010 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Сегодня, 20:18)
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Из сливочных сделали творожок.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  stepanmlc   (Сегодня, 20:16)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
такие матчи надо показывать после 00-00, +18


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
#1  plast  Спб (Сегодня, 20:12)
  • +3
  •  (5)
online

было не сколько моментов и не реализовали их , а в конце уже пропустили полную авоську.
во времена Зидана да и не только Реал славился своими морально волевыми качествами и умением выгрызать матч на послдених минутах , а щас что то не видно этого. в этом сезоне ни один не вытащили.
Уход Зидана и Роналду пока приводит Реал в глубокое пике и похоже главный тренер не знает как с этим справиться.
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
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