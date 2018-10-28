Лопетеги почти спас "класико", но получил разгром. Получит ли расчёт и трудовую?

Пока ещё тренер мадридского «Реала» Юлен Лопетеги перевернул игру с «Барселоной» в перерыве, но последствия провала в первом тайме оказались слишком серьёзными и вылились в итоговую катастрофу.подводит итоги встречи, после которой отставка бывшего тренера сборной Испании выглядит неизбежной.Одна из немногих сомнительных позиций в составе «Реала» находилась справа в защите: людей на замену Карвахалю было достаточно, однако в качестве Мадрид в любом случае сильно терял. Выход Начо называли ставкой на консервативность, на надёжность в обороне, но если Лопетеги думал, что выход более оборонительного защитника решит проблему на фланге, то это очень странно.Бэйл всего раз помог партнёру на фланге, в остальном на несчастного Начо нёсся Жорди Альба и решал игру. «Реал» оказался абсолютно не готов к подключениям одного из лучших атакующих латералей мира, который создавал ширину, проносился мимо соперников и сделал два первых гола.«Барселона» быстро нащупала уязвимое место и безжалостно давила на него, полностью удерживая игру под контролем. Отсутствие Месси, конечно, нельзя было назвать плюсом, но без Лео хозяева могли ещё активнее прессинговать и заставляли «Реал» сбиваться на длинные забросы и дальние удары, если впереди всё же удавалось зацепиться за мяч.Никакого конструктива не следовало даже от Крооса с Модричем. «Реал» то садился глубоко к своим воротам, то выдёргивался в прессинг и из-за его неслаженности предоставлял свободные зоны. «Барселона» не разбазарила много моментов, но счёт 2:0 хорошо отражал беспомощность «Реала», план которого рассыпался сразу же.Лопетеги ничего не оставалось делать, кроме как рисковать, но вместо прямой замены Начо на Васкеса он пошёл на здорово сработавшую перестановку. Начо и Каземиро сместились в центр с Рамосом образовали тройку центральных защитников, наличие которых позволило всем остальным игрокам «Реала» высоко прессинговать. А поскольку Хави давно не играет за «Барсу», хозяева стали чаще терять мяч. Проблемы в обороне тоже начали быстро проявляться.Тренер «Реала», безусловно, заслужил похвалы и даже восхищения за неожиданное и эффективное решение. «Барселона» мгновенно потерялась, сразу же пропустила гол как раз из-за двух латералей, получивших возможность играть без особой оглядки. Следом не повезло Модричу, попавшему в штангу. Стали проходить навесы: если до кросса Марсело Бензема не добрался, то подача Лукаса обернулась голевым моментом.По сути, судьба нового плана уже не зависела от тренера, поскольку всё решали вещи, уже не зависящие от Лопетеги, как отскок от штанги после удара будущего обладателя «Золотого мяча». В перерыве Юлен сделал всё возможное, но почему же он более-менее ничего не сделал в дни, предшествовавшие началу встречи?Наставник «Барсы» запоздало среагировал на кардинальные изменение рисунка игры. Судя по тому, как быстро всё перевернулось, наверняка дело не обошлось без расслабленности команды, у которой получалось в первом тайме абсолютно всё. Хозяевам повезло с тем, что «Реал» не сравнял счёт, а его первая замена выглядела ходом на удержание – вместо игравшего в атаке Рафиньи вышел защитник Семеду. Но на практике перевод Роберто вперёд с последующим выходом Дембеле просто разорвал «Реал». У Серджи две голевые передачи, у Усмана – одна, а главное – разгон решающей атаки.«Реал» имел неплохие шансы зацепиться за ничью, если бы реализовал свои моменты: до поры до времени «Барселона» терялась и не наказывала мадридцев за необходимый риск, но голы залетели в другие ворота. Но глупо говорить о везении – провальным первым таймом «Реал» сам заставил себя пороть такую горячку и попадаться на контратаках, в которых Суарес показал себя гениальным убийцей.Такое ощущение есть: благодаря шикарной работе со сборной Испании Лопетеги в глазах Флорентино Переса ворвался в когорту топ-тренеров, но оснований заносить его туда не было никаких оснований. Юлен здорово работал со сборными, но на клубном уровне не добился вообще ничего. Даже не вспоминая дремучие года и работу с «Райо» и «Кастильей», увольнение после полуторагодичной работы в «Порту» настораживало. То есть Лопетеги, вообще никак не проявив себя на клубном уровне, получил приглашение в лучший клуб мира. При этом имел глупость принять его после подписания долгосрочного контракта со сборной – Юлен с заделом лидирует в борьбе за звание главного неудачника уходящего года, ознаменовавшегося для «Реала» новой блестящей победой и концом эпохи великих.