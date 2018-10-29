Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

"Реал" сегодня может объявить имя нового главного тренера

Итальянец Антонио Конте может быть представлен в качестве главного тренера мадридского "Реала" 29 октября.

По информации Onda Cero, в ближайшее время руководство столичного клуба намерено расторгнуть контракт с Хуленом Лопетеги.

"Газета.ру"
Теги: Реал Лопетеги
Сегодня, 08:03
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.