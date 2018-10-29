"Реал" сегодня может объявить имя нового главного тренера

Итальянец Антонио Конте может быть представлен в качестве главного тренера мадридского "Реала" 29 октября.По информации Onda Cero, в ближайшее время руководство столичного клуба намерено расторгнуть контракт с Хуленом Лопетеги.