Маурицио Сарри: без Азара "Челси" забил 7 мячей в двух матчах, хороший знак

Главный тренер лондонского "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал крупную победу в выездном матче 10-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с "Бернли" (4:0)."Лучший ли это матч "Челси" в сезоне? Не знаю. В первые 10 минут мы испытывали серьезные трудности. Соперник начал матч мощно и очень агрессивно, прессингуя нас даже на нашей половине поля. После этого мы стали лучше и быстрее работать с мячом. Именно следствием этого стало добытое нами преимущество. Второй тайм мы провели сильнее, чем в других матчах.Если не брать во внимание первые 10 минут, мы оборонялись лучше, чем в последних трех играх. Мы успешно накрывали футболистов, владеющих мячом, на половине поля соперника. Поэтому я могу сделать вывод, что сегодня мы провели очень хороший матч.Отсутствие Азара? Естественно, я хотел бы, чтобы Азар играл в каждом матче. У нас много высококлассных игроков, но Азар выделяется среди них. Я рад, что без него команда в двух матчах смогла забить семь мячей. Это очень хороший знак", — приводит слова Сарри пресс-служба "Челси".