Хулен Лопетеги попрощался с игроками "Реала" после поражения от "Барсы"

Главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги намерен покинуть команду после поражения в матче с каталонской "Барселоны" в рамках десятого тура чемпионата Испании.По информации Marca, после встречи, которая завершилась разгромным для "сливочных" счетом — 5:1, испанский специалист обратился к игрокам с прощальной речью. Он поблагодарил их за совместную работа и в конце добавил: "прощаюсь с вами – на всякий случай".Источники утверждают, что руководство "королевского клуба" намерено отстранить Лопетеги 29 октября. Главным кандидатом на место наставника мадридской команды является экс-тренер лондонского "Челси" Антонио Конте.