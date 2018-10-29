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Хулен Лопетеги попрощался с игроками "Реала" после поражения от "Барсы"

Главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги намерен покинуть команду после поражения в матче с каталонской "Барселоны" в рамках десятого тура чемпионата Испании.

По информации Marca, после встречи, которая завершилась разгромным для "сливочных" счетом — 5:1, испанский специалист обратился к игрокам с прощальной речью. Он поблагодарил их за совместную работа и в конце добавил: "прощаюсь с вами – на всякий случай".

Источники утверждают, что руководство "королевского клуба" намерено отстранить Лопетеги 29 октября. Главным кандидатом на место наставника мадридской команды является экс-тренер лондонского "Челси" Антонио Конте.

"Газета.ру"
Теги: Лопетеги Реал Барселона
Сегодня, 11:51
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#1  diego milito 22   (Сегодня, 11:59)
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Болеет за:
«Спартак»
Это по-боку! Что за подозрительная тишина о назначении тренера в "Спартак"?
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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