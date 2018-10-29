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Иван Ракитич поздравил Суареса

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич после разгромной победы над "Реалом" в матче 10-го тура чемпионата Испании (5:1) поздравил форварда Луиса Суареса, который забил три гола.

"Суарес очень много работает и очень нам помогает. Хочу поздравить его с отличным выступлением. Да и команда в целом играла хорошо", - цитирует Ракитича Marca.
Теги: Ракитич Суарес Барселона Реал
Сегодня, 12:30
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