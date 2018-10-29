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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Иван Ракитич: "Реал" играл нерасторопно
Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич прокомментировал победу над мадридским "Реалом" в матче десятого тура чемпионата Испании.
Хавбек высказался относительно действий соперников на поле.
"Мадрид действовал не очень расторопно, когда у них был шанс забить. Мы играли великолепно с первой и до последней минуты. "Барселона" превзошла "Реал". Третий гол нам очень помог. Игра успокоилась и все пошло естественным путем", — поделился мнением хорватский игрок с Marca.
Также он отметил, что отсутствие нападающего Лионеля Месси сказалось на встрече.
"Барселона" выиграла, но есть куда расти. Отсутствие Месси чувствовалось. Надеемся, что он восстановится и в скором времени вернется в строй", — заключил Ракитич.
"Газета.ру"
Хавбек высказался относительно действий соперников на поле.
"Мадрид действовал не очень расторопно, когда у них был шанс забить. Мы играли великолепно с первой и до последней минуты. "Барселона" превзошла "Реал". Третий гол нам очень помог. Игра успокоилась и все пошло естественным путем", — поделился мнением хорватский игрок с Marca.
Также он отметил, что отсутствие нападающего Лионеля Месси сказалось на встрече.
"Барселона" выиграла, но есть куда расти. Отсутствие Месси чувствовалось. Надеемся, что он восстановится и в скором времени вернется в строй", — заключил Ракитич.
"Газета.ру"
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