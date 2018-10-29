Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Иван Ракитич: "Реал" играл нерасторопно

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич прокомментировал победу над мадридским "Реалом" в матче десятого тура чемпионата Испании.

Хавбек высказался относительно действий соперников на поле.

"Мадрид действовал не очень расторопно, когда у них был шанс забить. Мы играли великолепно с первой и до последней минуты. "Барселона" превзошла "Реал". Третий гол нам очень помог. Игра успокоилась и все пошло естественным путем", — поделился мнением хорватский игрок с Marca.

Также он отметил, что отсутствие нападающего Лионеля Месси сказалось на встрече.

"Барселона" выиграла, но есть куда расти. Отсутствие Месси чувствовалось. Надеемся, что он восстановится и в скором времени вернется в строй", — заключил Ракитич.

"Газета.ру"
Теги: Ракитич Барселона
Сегодня, 14:38
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
#1  DimonSM  Белая Русь (Сегодня, 14:44)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
там вообще-то Реал играл не расторопно по словам Ракитича)
Регистрация: 17.07.2014 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.