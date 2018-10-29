Глава ФИФА выразил соболезнования "Лестеру"

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразил соболезнования "Лестеру", владелец которого, Вишая Шривадданапрабхы, погиб в крушении вертолета.Глава организации также обратился к близким и родственникам погибших в катастрофе."Вишай Шривадданапрабх, владелец футбольного клуба «Лестер», и еще четыре человека трагически погибли в субботу. ФИФА выражает глубочайшие соболезнования их семьям и друзьям, а также многочисленным поклонникам футбола, для которых Вишай был неотъемлемой частью "Лестера", — сказал Инфантино.