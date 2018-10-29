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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Леонарду Жардим может продолжить карьеру на Ближнем Востоке
Экс-главный тренер "Монако" Леонарду Жардим может возглавить сборную Катара.
Руководство катарского футбола хочет пригласить на пост наставника национальной команды именитого тренера, который сможет достойно подготовить её к домашнему чемпионату мира–2022, и Жардим один из главных кандидатов на эту должность.
При этом отмечается, что сам тренер, об отставке которого "Монако" объявил 11 октября, пока не принял решения относительно своего будущего. Ранее сообщалось, что специалист может возглавить "Спартак".
France Football
Руководство катарского футбола хочет пригласить на пост наставника национальной команды именитого тренера, который сможет достойно подготовить её к домашнему чемпионату мира–2022, и Жардим один из главных кандидатов на эту должность.
При этом отмечается, что сам тренер, об отставке которого "Монако" объявил 11 октября, пока не принял решения относительно своего будущего. Ранее сообщалось, что специалист может возглавить "Спартак".
France Football
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