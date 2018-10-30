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В Бразилии пытали, а затем убили 24-летнего футболиста второго дивизиона

Полузащитник бразильского "Сан-Бенту" Даниэл Фрейтас был убит на выходных.

Тело 24-летнего игрока нашли в воскресенье в небольшом городке Сан-Жозе-дус-Пиньяйс неподалеку от Куритибы.

Перед убийством его пытали. У Фрейтаса были серьезные повреждения: многочисленные травмы шеи, ему также отрезали пенис.

UOL Esporte
Сегодня, 10:18
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