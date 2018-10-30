"Тоттенхэм" продлил контракт с Деле Алли на 6 лет

Полузащитник сборной Англии Деле Алли заключил новый долгосрочный контракт с "Тоттенхэмом".Соглашение рассчитано до 2024 года.Алли перешел в "Тоттенхэм" в 2015 году из "МК Донс", в составе «шпор» англичанин признавался лучшим молодым игроком года, а также дважды входил в символическую сборную года в АПЛ.