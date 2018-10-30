Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

"Тоттенхэм" продлил контракт с Деле Алли на 6 лет

Полузащитник сборной Англии Деле Алли заключил новый долгосрочный контракт с "Тоттенхэмом".

Соглашение рассчитано до 2024 года.

Алли перешел в "Тоттенхэм" в 2015 году из "МК Донс", в составе «шпор» англичанин признавался лучшим молодым игроком года, а также дважды входил в символическую сборную года в АПЛ.

Tottenham Hotspur
Теги: Тоттенхэм Алли
Сегодня, 15:17
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.