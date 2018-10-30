Сын Марадоны: отец доволен Анчелотти и ждет от него титулов

Диего Марадона-младший, являющийся сыном бывшего нападающего "Наполи" и сборной Аргентины Диего Марадоны, заявил, что его отец доволен тем, что неаполитанской командой руководит Карло Анчелотти. 59-летний итальянец возглавил "партенопейцев" 23 мая 2018 года, подписав 3-летний контракт."Мой отец, конечно, смотрит игры "Наполи". Он доволен Анчеллоти и ждет, что тот завоюет титулы. Лучший гол отца за "Наполи"? Пенальти в ворота "Ювентуса", - сказал Марадона-младший в интервью Radio Sportiva."Наполи" после 10 туров занимет 3-е место в серии А, имея в активе 22 очка.