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Сын Марадоны: отец доволен Анчелотти и ждет от него титулов

Диего Марадона-младший, являющийся сыном бывшего нападающего "Наполи" и сборной Аргентины Диего Марадоны, заявил, что его отец доволен тем, что неаполитанской командой руководит Карло Анчелотти. 59-летний итальянец возглавил "партенопейцев" 23 мая 2018 года, подписав 3-летний контракт.

"Мой отец, конечно, смотрит игры "Наполи". Он доволен Анчеллоти и ждет, что тот завоюет титулы. Лучший гол отца за "Наполи"? Пенальти в ворота "Ювентуса", - сказал Марадона-младший в интервью Radio Sportiva.

"Наполи" после 10 туров занимет 3-е место в серии А, имея в активе 22 очка.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Марадона
Сегодня, 19:24
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#1  zloy   (Сегодня, 19:47)
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Болеет за:
«Барселона»
Он его признал?
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
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