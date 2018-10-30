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Маурисио Почеттино является основным кандидатом на пост главного тренера "Реала"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино может стать главным тренером "Реала", сообщает The Sun.

46-летний аргентинец является основным претендентом на этот пост.

Напомним, руководство "Реала" отправило в отставку Хулена Лопетеги 29 октября.
Теги: Реал Тоттенхэм
Сегодня, 20:07
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#1  VirGON   (Сегодня, 20:29)
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от этого реала наверно все нормальные тренера будут шарахаться как от огня
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
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