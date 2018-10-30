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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Маурисио Почеттино является основным кандидатом на пост главного тренера "Реала"
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино может стать главным тренером "Реала", сообщает The Sun.
46-летний аргентинец является основным претендентом на этот пост.
Напомним, руководство "Реала" отправило в отставку Хулена Лопетеги 29 октября.
46-летний аргентинец является основным претендентом на этот пост.
Напомним, руководство "Реала" отправило в отставку Хулена Лопетеги 29 октября.
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