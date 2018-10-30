All teams to wear black armbands and hold minute’s silence at Premier League games this weekend to remember Leicester owner Vichai Srivaddhanaprabha and the other four victims of the King Power Stadium crash pic.twitter.com/ECqNAba3Mq — Rob Harris (@RobHarris) October 30, 2018

Матчи 11-го тура чемпионата Англии начнутся с минуты молчания в память о погибших в результате крушения вертолета владельца "Лестера" Вишая Шриваддханапрабха после игры между "лисами" и "Вест Хэмом" (1:1).Футболисты всех клубов будут играть с траурными повязками.