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Матчи 11-го тура чемпионата Англии начнутся с минуты молчания

Матчи 11-го тура чемпионата Англии начнутся с минуты молчания в память о погибших в результате крушения вертолета владельца "Лестера" Вишая Шриваддханапрабха после игры между "лисами" и "Вест Хэмом" (1:1).

Футболисты всех клубов будут играть с траурными повязками.

Теги: Лестер
Вчера, 23:12
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