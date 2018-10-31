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Ривалдо: уважаю Солари, но пост тренера в "Реале" - это должность не для него

Экс-футболист сборной Бразилии Ривалдо считает, что исполняющий обязанности главного тренера "Реала" Сантьяго Солари пока не готов руководить командой на постоянной основе.

"При всем уважении, к Солари, не думаю, что у него есть навыки, чтобы быть главным тренером "Реала", - приводит слова Ривалдо Marca.

Напомним, 42-летний аргентинский специалист был назначен после увольнения Хулена Лопетеги.
Теги: Реал
Сегодня, 08:39
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#1  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 09:19)
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pervie igri pokajut. tak ne vozmojno govorit, na chto on sposoben!?
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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