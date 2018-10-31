"ПСЖ" зимой хочет подписать экс-полузащитника "Рубина"

Бывший полузащитник "Рубина" Янн М'Вила зимой может перейти в "ПСЖ".Главный тренер парижан Томас Тухель хочет, чтобы клуб приобрел игрока в центр поля, и хавбек "Сент-Этьена" является приоритетным вариантом, который одобрил специалист.