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"ПСЖ" зимой хочет подписать экс-полузащитника "Рубина"

Бывший полузащитник "Рубина" Янн М'Вила зимой может перейти в "ПСЖ".

Главный тренер парижан Томас Тухель хочет, чтобы клуб приобрел игрока в центр поля, и хавбек "Сент-Этьена" является приоритетным вариантом, который одобрил специалист.

RMC
Теги: ПСЖ Мвила Рубин
Сегодня, 08:42
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