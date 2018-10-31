Андрей Лунин пропустил два гола в дебютной игре за "Леганес"

Вратарь "Леганеса" Андрей Лунин, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", дебютировал в Испании19-летний украинец принял участие в 1/16 финала Кубка Испании против "Райо Вальекано" (2:2).