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Андрей Лунин пропустил два гола в дебютной игре за "Леганес"

Вратарь "Леганеса" Андрей Лунин, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", дебютировал в Испании

19-летний украинец принял участие в 1/16 финала Кубка Испании против "Райо Вальекано" (2:2).
Теги: Лунин Леганес
Сегодня, 10:17
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