Гендиректор "Милан": мы слишком одержимы идеей попадания в Лигу чемпионов

Генеральный директор "Милана" Леонардо рассказал о задачах команды на текущий сезон."Цель такой великой команды, как "Милан", — попасть в Лигу чемпионов. Мы считаем, что у нас все есть для достижения этой цели, мы просто одержимы этой идеей", - заявил Леонардо.После девяти матчей "Милан" занимает пятое место в серии А, набрав 15 очков.