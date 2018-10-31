Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Гендиректор "Милан": мы слишком одержимы идеей попадания в Лигу чемпионов

Генеральный директор "Милана" Леонардо рассказал о задачах команды на текущий сезон.

"Цель такой великой команды, как "Милан", — попасть в Лигу чемпионов. Мы считаем, что у нас все есть для достижения этой цели, мы просто одержимы этой идеей", - заявил Леонардо.

После девяти матчей "Милан" занимает пятое место в серии А, набрав 15 очков.

La Gazzetta Dello Sport
Теги: Милан
Сегодня, 14:26
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.