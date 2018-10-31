Агент Кариуса исключил возвращение вратаря в "Ливерпуль"

Агент немецкого голкипера Лориса Кариуса Флориан Голь рассказал о том, что турецкий "Бешикташ" не намерен возвращать футболиста в "Ливерпуль".До этого появилась информация, что руководство турецкой команды не довольно игрой, которую показывает вратарь. Кариус перешел из английского клуба на правах аренды."Это полная ерунда! Интересно, откуда такие вещи берутся?! Это неверная информация. Клуб не намерен досрочно расторгать арендное соглашение.Лорис является первым номером в "Бешикташе", он выходил на поле в каждой игре и отыграл неплохо", — приводит слова агента портал Goal.