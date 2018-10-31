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"Лестер" поедет на игру с "Кардиффом" на автобусе

"Лестер" принял решение отправится на игру 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Кардиффа" на автобусе, сообщает Sky sports.

Изначально команда хотела отправится на игру на самолете, но приняла решение поехать наземным транспортом из-за смерти владельца "Лестера" Вичая Шриваддханапрабхи, который погиб 27 октября возле стадиона команды. Его вертолет потерял управление и рухнул на землю.

До этого сообщалось, что матч может быть отменен, но командой было принято решение сыграть, чтобы почтить память владельца.

Матч против "Кардиффа" состоится 3 октября в 18.00 по московскому времени.

"Газета.ру"
Теги: Лестер Кардифф
Сегодня, 18:52
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