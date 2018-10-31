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Ди Мария продлил контракт с "ПСЖ" до 2021 года

"ПСЖ" объявил о подписании нового контракта с полузащитником Анхелем Ди Марией.

Соглашение 30-летнего хавбека с парижской командой рассчитано до лета 2021 года.

Аргентинец выступает за "ПСЖ" с 2015 года.

ФК "ПСЖ"
Теги: Ди Мария ПСЖ
Вчера, 23:23
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