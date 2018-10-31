Ди Мария продлил контракт с "ПСЖ" до 2021 года

"ПСЖ" объявил о подписании нового контракта с полузащитником Анхелем Ди Марией.Соглашение 30-летнего хавбека с парижской командой рассчитано до лета 2021 года.Аргентинец выступает за "ПСЖ" с 2015 года.