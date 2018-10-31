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Усейн Болт может дебютировать за сборную Ямайки

Глава Федерации футбола Майкл Рикетс высказал идею о том, что Усейн Болт может дебютировать за сборную Ямайки.

Ямайский легкоатлет давно мечтает стать профессиональным футболистом. Ранее он подписал контракт с клубом "Централ Кост Маринерс", но отказался продлить контракт, потому что его не устроила зарплата.

Майкл Рикетс верит, что Болт сможет стать игроком ямайского клуба, а в будущем дебютировать в сборной.

"Я немного разочарован тем, что Усэйн не подписал контракт с ямайским клубом. В таком случае мы могли бы лучше оценить его навыки. Если окажется, что он достаточно хорош, чтобы выступать на высоком уровне во внутреннем чемпионате, то мы бы, конечно, позвали его в сборную. Решение бы, разумеется, принимал тренер, поэтому нам бы хотелось увидеть его в серьезных матчах с качественными соперниками.

Усэйн собрал бы множество болельщиков на трибунах. Если он станет игроком сборной, то посещаемость игр команды значительно вырастет", — приводит слова Рикетса ESPN.

"Газета.ру"
Вчера, 23:41
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