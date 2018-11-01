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Стала известна причина крушения вертолета владельца "Лестера"

Названа причина крушения вертолета владельца английского "Лестер Сити" Вичая Шриваддханапрабхи.

Как информирует Sky News, основной причиной трагедии стала неисправность рулевого винта.

Крушение произошло 28 октября после матча Английской премьер-лиги (АПЛ) между "Лестером" и "Вест Хэмом". Вертолет владельца "лис" поднялся в воздух, а через несколько минут упал вблизи стадиона и взорвался. Шриваддханапрабха, двое его сотрудников Нурсара Сукнамай и Кавепорн Пунпарэ, пилот вертолета Эрик Сваффер и пассажирка Изабела Роза Лечович не выжили.

"Газета.ру
Теги: Лестер
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