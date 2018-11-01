Серхио Рамос: мы осознаем и чувствуем ответственность за эту ситуацию

Somos conscientes y nos sentimos responsables de esta situaci?n.

Pero no es momento de hablar, es momento de actuar. El primer paso empieza hoy.

We’re aware and feel responsible for this situation. But this is no time to talk, it’s time to act. Today’s the first step #HalaMadrid pic.twitter.com/SUB59Ot8nT — Sergio Ramos (@SergioRamos) October 31, 2018

Защитник и капитан "Реала" Серхио Рамос поделился мнением и ситуации в клубе.Напомним, 29 октября Хулен Лопетеги был уволен с поста главного тренера "сливочных", а исполняющим обязанности стал Сантьяго Солари."Мы осознаем и чувствуем ответственность за эту ситуацию. Но сейчас некогда говорить, пришло время действовать. Сегодня мы сделаем первый шаг", - написал Рамос.