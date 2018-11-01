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Серхио Рамос: мы осознаем и чувствуем ответственность за эту ситуацию

Защитник и капитан "Реала" Серхио Рамос поделился мнением и ситуации в клубе.

Напомним, 29 октября Хулен Лопетеги был уволен с поста главного тренера "сливочных", а исполняющим обязанности стал Сантьяго Солари.

"Мы осознаем и чувствуем ответственность за эту ситуацию. Но сейчас некогда говорить, пришло время действовать. Сегодня мы сделаем первый шаг", - написал Рамос.

Теги: Рамос Реал
Сегодня, 03:14
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