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Винченцо Яквинта - о тюремном сроке: суд просто разрушает мою жизнь!

Экс-нападающий "Ювентуса" и сборной Италии Винченцо Яквинта намерен обжаловать решение суда, который приговорил его к двум годам лишения свободы.

Также осужден отец чемпиона мира 2006 года. Они признаны виновными в незаконном хранении оружия, также их подозревали в связях с мафией, но этот эпизод доказан не был.

"Это просто позор! Они разрушают мою жизнь, хотя я ничего не сделал. Уже четыре года я как загнанный пес.

Я страдаю, моя семья страдает, дети, хотя я ничего не совершал. Мы даже не знаем то название мафиозной группе, о которой суд говорит. Они просто так разрушают мою жизнь. Но мы восстановим справедливость", - заявил Яквинта.

AFP
Сегодня, 10:54
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