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23-летний полузащитник "Реал Сосьедада" госпитализирован с сердечным приступом

Полузащитник "Реала Сосьедад" Лука Сангальи вчера ночью был срочно госпитализирован.

Пресс-служба клуба сообщила, что футболист перенес сердечный приступ. В настоящий момент жизни игрока ничего не угрожает, но он продолжает оставаться под наблюдением врачей.

В сезоне-2018/19 Сангальи провел 6 матчей в Ла Лиге, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Real Sociedad F?tbol
Теги: Реал Сосьедад
Сегодня, 12:33
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