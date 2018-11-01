23-летний полузащитник "Реал Сосьедада" госпитализирован с сердечным приступом

Полузащитник "Реала Сосьедад" Лука Сангальи вчера ночью был срочно госпитализирован.Пресс-служба клуба сообщила, что футболист перенес сердечный приступ. В настоящий момент жизни игрока ничего не угрожает, но он продолжает оставаться под наблюдением врачей.В сезоне-2018/19 Сангальи провел 6 матчей в Ла Лиге, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.