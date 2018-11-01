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"Спортинг" обыграл "Эйбар" в Кубке Испании

В первом матче 1/16 финала Кубка Испании "Спортинг" (Хихон) обыграл "Эйбар" (2:0).

Кубок Испании

1/16 финала

"Спортинг" Хихон – "Эйбар" 2:0

Гол: Джюрджевич, 54, Манзамби, 86

"Спортинг": Мартин, Жералдеш, Ноблехас, Родригес, Пебернес, Сальвадор, Эрнан, Перес (Фернандес, 69), Травер, Джюрджевич (Манзамби, 73), Серро (Хименес, 79)

"Эйбар": Риесго, Калавера (Арбилья, 8), Сасета, Бигас, Рамис (Оливейра, 35), Альварес, Эрвияс, Диоп (Хордан, 46), Кардона, Шарлес, Милья
Теги: Спортинг Эйбар
Сегодня, 16:28
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