Поль Погба: Турин - мой дом, там я забил свой первый гол в профессиональной карьере

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба заявил, что будет рад вернуться в Турин и сыграть с "Ювентусом" в Лиге чемпионов."Я ожидал, что могу сыграть против "Ювентуса". Летом говорил своему брату, что буду рад, если попадем в одну группу с "Ювентусом". Турин - мой дом, там я забил свой первый гол в профессиональной карьере", - цитирует Погба RMC.