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Поль Погба: Турин - мой дом, там я забил свой первый гол в профессиональной карьере

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба заявил, что будет рад вернуться в Турин и сыграть с "Ювентусом" в Лиге чемпионов.

"Я ожидал, что могу сыграть против "Ювентуса". Летом говорил своему брату, что буду рад, если попадем в одну группу с "Ювентусом". Турин - мой дом, там я забил свой первый гол в профессиональной карьере", - цитирует Погба RMC.
Теги: Погба Манчестер Юнайтед Ювентус
Сегодня, 18:04
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