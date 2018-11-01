Южнокорейского футболиста пожизненно отстранили от сборной из-за попыток избежать службы в армии

Южнокорейский футболист Чжан Хен Су пожизненно отстранен от национальной сборной страны за свои попытки подделать документы о службе в армии. Как сообщает Mirror, 27-летний игрок также будет вынужден заплатить штраф в размере 2 тысяч фунтов.В Южной Корее все мужчины призывного возраста и подходящие по состоянию здоровья должны отслужить два года в армии. Также допускается вариант, при котором заслуженный спортсмен заработает себе право не уходить в армию в качестве компенсации за свои спортивные достижения. Но даже успешный спортсмен будет вынужден пройти четырехнедельный лагерь подготовки, а также отработать несколько сотен часов на общественно полезных работах. Чжан Хен Су признался в рамках судебного разбирательства, что подделывал данные о количестве отработанных часов.Теперь футбольная ассоциация Кореи дисквалифицировала футболиста, который имеет за плечами 58 матчей в составе национальной команды.Чжан Хен Су в 2018 году принял участие во всех трех матчах Южной Кореи на групповом этапе чемпионата мира в России. В 2014-м Чжан Хен Су завоевал в составе сборной золотую медаль на Азиатских играх.