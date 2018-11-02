Объявлена дата похорон бывшего владельца "Лестера"

Тело погибшего в авиакатастрофе владельца "Лестера" Вишая Шривадданапрабхи будет доставлено в Таиланд 2 ноября.В течение нескольких последующих дней, начиная с 3 ноября, будет проходить церемония прощания и похорон. Будет совершен обряд омовения, тело поместят в специальную восьмигранную урну.Шривадданапрабха был владельцем "Лестера" с 2010 года. В сезоне-2015/16 клуб единственный раз в своей истории стал чемпионом Англии.Вертолет, принадлежащий бизнесмену, потерпел крушение недалеко от домашнего стадиона клуба "Кинг Пауэр" вечером 27 октября после матча 10-го тура чемпионата Англии между "Лестером" и "Вест Хэмом". По данным полиции, вместе с главой "Лестера" на борту также находились два сотрудника клуба, пилот и пассажир. В авиакатастрофе никто не выжил.