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"Ман Сити" вышел в 1/4 финала Кубка лиги во втором сезоне подряд - это произошло впервые за 40 лет

"Манчестер Сити" вчера в 1/8 финала Кубка английской лиги обыграл "Фулхэм" (2:0).

"Горожане" впервые за 40 лет пробились в четвертьфинал турнира в двух сезонах подряд.

В прошлом сезоне "Сити" выиграл трофей, разгромив в финале "Арсенал" (3:0).

BBC
Теги: Манчестер Сити Фулхэм
Сегодня, 08:55
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