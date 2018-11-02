"Ман Сити" вышел в 1/4 финала Кубка лиги во втором сезоне подряд - это произошло впервые за 40 лет

"Манчестер Сити" вчера в 1/8 финала Кубка английской лиги обыграл "Фулхэм" (2:0)."Горожане" впервые за 40 лет пробились в четвертьфинал турнира в двух сезонах подряд.В прошлом сезоне "Сити" выиграл трофей, разгромив в финале "Арсенал" (3:0).