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Гвардиола и Сарри - претенденты на звание лучшего тренера АПЛ в октябре

Английская премьер-лига назвала претендентов на приз лучшему тренеру октября.

В список вошли четыре специалиста:

Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), две победы и ничья
Эдди Хауи ("Борнмут"), три победы и ничья
Крис Хьютон ("Брайтон"), три победы
Маурицио Сарри ("Челси"), две победы и ничья.
Теги: Гвардиола Сарри
Сегодня, 17:10
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#2  Saveger  СПб (Сегодня, 17:19)
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Вот он шорт-лист!


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Чё вы все гоните на Зенит? Хороший же клуб
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
#1  Колян Безмолвный   (Сегодня, 17:14)
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Надо прислать им приглашение!Это будет для них новый вызов!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
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