Гвардиола и Сарри - претенденты на звание лучшего тренера АПЛ в октябре

Английская премьер-лига назвала претендентов на приз лучшему тренеру октября.В список вошли четыре специалиста:Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), две победы и ничьяЭдди Хауи ("Борнмут"), три победы и ничьяКрис Хьютон ("Брайтон"), три победыМаурицио Сарри ("Челси"), две победы и ничья.