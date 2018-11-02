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"Реал" и "Челси" претендуют на хавбека "Милана"

Нападающий итальянского "Милана" Сусо может продолжить свою карьеру в английском и испанском чемпионатах.

По информации Football Italia со ссылкой на Corriere della Sera, к испанцу проявляют интерес лондонский "Челси" и мадридский "Реал". Более того, директор синих Марина Грановская уже контактировала с агентом игрока Алессандро Луччи.

В контракте Сусо с "Миланом" прописана сумма выкупа за €38 млн, действующая для иностранных клубов и активная до 15 июля 2019 года. Вместе с тем, "россонери" не намерены расставаться с форвардом и надеются договориться со стороной футболиста.

В нынешнем сезоне 24-летний нападающий провел 10 матчей в итальянской Серии А, в которых забил четыре мяча и отдал семь результативных передач.

"Газета.ру"
Теги: Реал Челси Милан
Сегодня, 19:23
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