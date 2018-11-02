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"Лестер" угостит фанатов едой в память о погибшем владельце клуба

Пресс-служба английского "Лестера" сообщила, что болельщики команды, которые посетят гостевой матч 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Кардиффа", получат бесплатный завтрак и специальные футболки в память о погибшем владельце клуба Вишае Шривадданапрабхе.

Матч "Кардифф" — "Лестер" состоится третьего ноября. Начало игры запланировано на 18:00 по московскому времени.

Владелец "Лестера" Вишай Шривадданапрабха был на борту вертолета, который разбился в минувшую субботу на территории домашнего стадиона клуба. При Шривадданапрабхе "Лестер" в 2016 году стал чемпионом Англии.

"Газета.ру"
Теги: Лестер
Сегодня, 22:15
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