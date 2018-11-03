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Антуан Гризманн предпочитает НБА футболу

Нападающий мадридского "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн считает, что футбол как вид развлечения людей уступает Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

"Я бы предпочел посмотреть игру НБА, а не футбольный матч, никаких сомнений.

Почему? За счет аспекта шоу. Представления, которые там устраивают во время перерывов, до матчей, то, как представляют игроков, трештокинг баскетболистов. Это спорт, который позволяет мне забыть о моей работе, о футболе", — цитирует Гризманна ESPN.

Гризманн давно не скрывает, что является поклонником НБА. В свободное время он часто посещает матчи этой лиги.

"Газета.ру"
Теги: гри
Сегодня, 01:04
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