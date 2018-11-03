Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Раджа Наингголан оправился от травмы и готов вернуться на поле

Наставник "Интера" Лучано Спаллетти подтвердил, что полузащитник Раджа Наингголан готов вернуться на поле.

Бельгиец травмировался в столкновении с Лукасом Бильей в начале октября.

Сейчас он пока не готов провести полный матч, но тренируется в общей группе перед игрой чемпионата Италии против "Дженоа".

Tuttosport
Теги: Наингголлан Интер
Сегодня, 09:40
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.