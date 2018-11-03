Раджа Наингголан оправился от травмы и готов вернуться на поле

Наставник "Интера" Лучано Спаллетти подтвердил, что полузащитник Раджа Наингголан готов вернуться на поле.Бельгиец травмировался в столкновении с Лукасом Бильей в начале октября.Сейчас он пока не готов провести полный матч, но тренируется в общей группе перед игрой чемпионата Италии против "Дженоа".