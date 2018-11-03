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Леонид Слуцкий: "Витесс" обретает свою игру, но нас ждет серьезная проверка в матче с ПСВ

Главный тренер "Виттесса" Леонид Слуцкий поделился ожиданием от предстоящего матча 11-го тура чемпионата Голландии с "ПСВ".

"Витесс" постепенно обретает свою игру. С каждым новым матчем у нас получается все больше. На выходных ждет серьезная проверка в матче с ПСВ, наши молодые игроки должны себя показать с лучшей стороны. В таких матчах и проверяется сила духа", — приводит слова Слуцкого "Матч ТВ".

Матч "ПСВ" – "Витесс" состоится 3 ноября и начнется в 20:30 по московскому времени.
Теги: Слуцкий Витесс ПСВ
Сегодня, 11:46
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