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Игроки и персонал "Лестера" сразу после игры с "Кардиффом" отправятся в Бангкок на похороны владельца клуба

Футболисты "Лестера" посетят церемонию прощания с владельцем клуба Вишаем Шривадданапрабхи, которая пройдет сегодня в Бангкоке.

Церемония прощания займет несколько дней.

По информации Sky Sports, делегация "Лестера" отправится в Азию сразу после матча чемпионата Англии с "Кардифф Сити".
Теги: Лестер Кардифф
Сегодня, 15:31
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