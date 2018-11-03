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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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16:43
Равиль Сабитов: Сёмин произвёл очень грамотные замены, после чего команда показала совсем другой футбол
Равиль Сабитов: Сёмин произвёл очень грамотные замены, после чего команда показала совсем другой футбол
15:39
Игорь Корнеев: в 2007 году, прямо перед матчем с Англией Павлюченко дал повод отчислить себя, но Гус прости его (1)
Игорь Корнеев: в 2007 году, прямо перед матчем с Англией Павлюченко дал повод отчислить себя, но Гус прости его (1)
15:31
Игроки и персонал "Лестера" сразу после игры с "Кардиффом" отправятся в Бангкок на похороны владельца клуба
Игроки и персонал "Лестера" сразу после игры с "Кардиффом" отправятся в Бангкок на похороны владельца клуба
15:14
Денис Кулаков: "Спартак" - это "Спартак", никаких проблем с настроем у "Урала" не возникнет (1)
Денис Кулаков: "Спартак" - это "Спартак", никаких проблем с настроем у "Урала" не возникнет (1)
12:14
13-летний футболист "Чертаново" забил невероятный гол, обыграв семерых игроков соперника (видео) (10)
13-летний футболист "Чертаново" забил невероятный гол, обыграв семерых игроков соперника (видео) (10)
11:38
Бывший наставник Головина в "Монако" вошел в число претендентов на пост главного тренера "Реала"
Бывший наставник Головина в "Монако" вошел в число претендентов на пост главного тренера "Реала"
10:42
Ловчев: люди очень неблагодарны - чемпионство выиграл Каррера, а Глушаков просто на поле стоял? (30)
Ловчев: люди очень неблагодарны - чемпионство выиграл Каррера, а Глушаков просто на поле стоял? (30)
09:54
Валерий Газзаев: Дзагоев - системообразующий футболист, однако постоянные замены расшатывают его уверенность в себе (16)
Валерий Газзаев: Дзагоев - системообразующий футболист, однако постоянные замены расшатывают его уверенность в себе (16)
08:28
Игорь Шалимов: главная цель "Химок" - формирование состава с опорой на своих воспитанников (2)
Игорь Шалимов: главная цель "Химок" - формирование состава с опорой на своих воспитанников (2)
01:44
Валерий Газзаев: в матче против "Краснодара" была большая ошибка Гончаренко – замены Дзагоева и Чалова (1)
Валерий Газзаев: в матче против "Краснодара" была большая ошибка Гончаренко – замены Дзагоева и Чалова (1)
Вчера, 23:33
Марио Балотелли показал безумную прическу (20)
Марио Балотелли показал безумную прическу (20)
Вчера, 23:27
Роналдиньо остался без паспорта из-за долгов
Роналдиньо остался без паспорта из-за долгов
Игроки и персонал "Лестера" сразу после игры с "Кардиффом" отправятся в Бангкок на похороны владельца клуба
Футболисты "Лестера" посетят церемонию прощания с владельцем клуба Вишаем Шривадданапрабхи, которая пройдет сегодня в Бангкоке.
Церемония прощания займет несколько дней.
По информации Sky Sports, делегация "Лестера" отправится в Азию сразу после матча чемпионата Англии с "Кардифф Сити".
Церемония прощания займет несколько дней.
По информации Sky Sports, делегация "Лестера" отправится в Азию сразу после матча чемпионата Англии с "Кардифф Сити".
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