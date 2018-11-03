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"Манчестер Юнайтед" одержал волевую победу над "Борнмутом"

В матче 11-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" в гостях обыграл "Борнмут".

Чемпионат Англии

11 тур

"Борнмут" – "Манчестер Юнайтед" 1:2

Голы: Уилсон, 11, Марсьяль, 35, Рашфорд, 90+2

"Борнмут": Бегович, Смит, Аке, Кук, Фрэнсис, Фрейзер (Айб, 74), Кук (Гослинг, 68), Лерма, Брукс, Станислас, Уилсон

"Манчестер Юнайтед": Хеа, Янг, Шоу, Смоллинг, Линделёф, Матич, Фред (Эррера, 56), Погба, Мата (Рашфорд, 56), Марсьяль, Санчес

Предупреждения: Шоу, 54, Лерма, 58, Станислас, 63, Уилсон, 64
Теги: Манчестер Юнайтед Борнмут
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