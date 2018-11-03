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"Вест Хэм" забил четыре гола "Бернли"

Чемпионат Англии

11 тур

"Вест Хэм Юнайтед" – "Бёрнли" 4:2

Голы:Арнаутович, 11, Андерсон, 68, 84, Эрнандес, 90+3 - Гудмундссон, 45+1, Вуд, 78

"Вест Хэм": Фабиански, Сабалета, Крессвел, Диоп, Бальбуэна, Райс, Диангана (Антонио, 87), Обьянг (Эрнандес, 61), Снодграсс, Андерсон, Арнаутович (Огбонна, 90+1)

"Бернли": Харт, Лоутон, Тейлор, Тарковски, Ми, Вествуд, Дефур, Леннон (Брэйди, 77), Гудмундссон, Воукс (Вуд, 72), Выдра (Барнс, 72)

Предупреждения: Андерсон, 34, Тарковски, 70, Лоутон, 87, Брэйди, 90+6
Теги: Вест Хэм Бернли
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