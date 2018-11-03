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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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21:06
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20:14
Глава комитета по этике РФС – о поведении фанатов "Спартака" на матче молодежки с "Уралом": наказать болельщиков мы не можем (1)
Глава комитета по этике РФС – о поведении фанатов "Спартака" на матче молодежки с "Уралом": наказать болельщиков мы не можем (1)
19:33
Константин Рауш: сделал 2 шага к судье, ещё ничего не сказал и сразу получил жёлтую. Это неправильно (видео)
Константин Рауш: сделал 2 шага к судье, ещё ничего не сказал и сразу получил жёлтую. Это неправильно (видео)
19:03
Дмитрий Хохлов: Рауш подвел команду (1)
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18:26
"Динамо" и ЦСКА не забили голов (57)
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17:10
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17:00
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Максим Беляев: у меня теперь тоже, как у Дзюбы, появился фирменный жест празднования гола (видео) (1)
16:43
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15:39
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15:31
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15:14
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Денис Кулаков: "Спартак" - это "Спартак", никаких проблем с настроем у "Урала" не возникнет (1)
"Вест Хэм" забил четыре гола "Бернли"
Чемпионат Англии
11 тур
"Вест Хэм Юнайтед" – "Бёрнли" 4:2
Голы:Арнаутович, 11, Андерсон, 68, 84, Эрнандес, 90+3 - Гудмундссон, 45+1, Вуд, 78
"Вест Хэм": Фабиански, Сабалета, Крессвел, Диоп, Бальбуэна, Райс, Диангана (Антонио, 87), Обьянг (Эрнандес, 61), Снодграсс, Андерсон, Арнаутович (Огбонна, 90+1)
"Бернли": Харт, Лоутон, Тейлор, Тарковски, Ми, Вествуд, Дефур, Леннон (Брэйди, 77), Гудмундссон, Воукс (Вуд, 72), Выдра (Барнс, 72)
Предупреждения: Андерсон, 34, Тарковски, 70, Лоутон, 87, Брэйди, 90+6
11 тур
"Вест Хэм Юнайтед" – "Бёрнли" 4:2
Голы:Арнаутович, 11, Андерсон, 68, 84, Эрнандес, 90+3 - Гудмундссон, 45+1, Вуд, 78
"Вест Хэм": Фабиански, Сабалета, Крессвел, Диоп, Бальбуэна, Райс, Диангана (Антонио, 87), Обьянг (Эрнандес, 61), Снодграсс, Андерсон, Арнаутович (Огбонна, 90+1)
"Бернли": Харт, Лоутон, Тейлор, Тарковски, Ми, Вествуд, Дефур, Леннон (Брэйди, 77), Гудмундссон, Воукс (Вуд, 72), Выдра (Барнс, 72)
Предупреждения: Андерсон, 34, Тарковски, 70, Лоутон, 87, Брэйди, 90+6
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