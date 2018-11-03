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"Шахтер" обыграл киевское "Динамо"

"Шахтер" победил киевское "Динамо" в матче 14-го тура чемпионата Украины (2:1).

Чемпионат Украины

14 тур

"Шахтёр" Д – "Динамо" К 2:1

Гол: Мораес, 54, Коваленко, 90+6 - Шапаренко, 44

"Шахтер": Пятов, Бутко, Кривцов, Ракицкий (Матвиенко, 59), Исмаили, Степаненко, Майкон, Патрик (Коваленко, 79), Болбат, Дентиньо (Тайсон, 48), Мораес

"Динамо": Бойко, Миколенко, Феррейра, Пиварич, Бурда, Кендзёра, Шепелев (Тше, 79), Вербич, Шапаренко, Цыганков, Буяльский (Гармаш, 84)

Предупреждения: Степаненко, 28, Ракицкий, 45+1, Мораес, 61, Миколенко, 64, Кендзёра, 78, Гармаш, 90+3, Коваленко, 90+7

Удаления: Кендзёра, 90+2
Теги: Шахтер Динамо Киев
Сегодня, 21:06
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#1  XUMKA  Рядом с МКАД (Сегодня, 21:53)
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Болеет за:
«Химки»
Две фашистские команды теперь.
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
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