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"Лион" и "Бордо" сыграли вничью

"Лион" и "Бордо" сыграли вничью в матче 12-го тура чемпионата Франции (1:1).

"Лион" - "Бордо" - 1:1

Голы: Ауар, 45 (1:0). Корнелиус, 73 (1:1).

"Лион": Антони Лопеш, Марселу, Рафаэл да Силва, Денайер, Менди, Депай, Фекир (Ферри, 72), Тузар (Террье, 83), Ауар, Ндомбеле (Траоре, 46), Дембеле.

"Бордо": Костиль, Пундже, Паблу, Кунде, Паленсия, Плашил, Санкаре, Отавиу, Бриан (Корнелиус, 61), Камано (Де Превиль, 76), Карамо.

Предупреждения: Траоре, 68. Паленсия, 81.
Теги: Лион Бордо
Вчера, 22:08
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