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"Арсенал" Эмери уже способен противостоять "Ливерпулю". Замена "тренеришки" снова решает

"Арсенал" Эмери уже способен противостоять "Ливерпулю". Замена "тренеришки" снова решаетОт матча «Арсенала» и «Ливерпуля» в календарном матче первой части сезона волей-неволей ждёшь суперского зрелища. Итоговые 1:1 по стандартам их противостояния, конечно, не впечатляют, но сама игра никак не разочаровала, а ничейный исход оказался наиболее справедливым.

Могло случиться что угодно

Провести границу водораздела между командами сегодня крайне сложно. Сказать, что кто-то смотрелся лучше, кто-то больше атаковал позиционно, кто-то было острее, очень трудно. Команды находились в режиме постоянного футбольного диалога, отвечая друг другу удачными отрезками. Изменилась ситуация только после гола Милнера, что естественно. Однако и при 0:0, и при 1:1 игровой рисунок был соответствующим, то есть равным.

На самом деле, в любую минуту встреча могла повернуться в любое русло. Опасные ситуации стабильно возникали раз минут в 5, а то и чаще – дальнейший ход игры зависел от того, у кого залетит. Залетело у «Ливерпуля», после чего гости решили сыграть в своей контратакующей стихии и могли всё решить. Но «Арсенал» сумел отыграться, что было наиболее справедливо: обе команды играли здорово, и если бы кто-то победил, то это можно было бы считать делом случая.

Бешеное начало Обамеянга

В Дортмунде мы привыкли к Обаме как к реактивному центрфорварду, однако Эмери успешно использует габонца слева. Наверняка это будет приводить к трудностям в обороне, с которыми сегодня героически пытался справиться Колошинац, противостоявший Салаху и Бельерину. Однако начало встречи было совсем не про это.

«Арсенал» сразу нащупал слабое место «Ливерпуля» на правом фланге обороны и начал разрывать Александра-Арнольда. Обамеянг маячил на линии офсайда и всегда готов был врубить свою скорость: он врывался в штрафную и бил сам, простреливал на партнёров и даже сделал хороший навес на Мхитаряна. До конца встречу Пьер не доиграл, но дебют впечатлил особенно тех, кто нечасто смотрит «Арсенал» и ждёт Обамеянга исключительно на острие атаки. Скорость позволяет врываться туда и слева.

Оригинальные стандарты

Хотя, для постоянных зрителей «Ливерпуля», может быть, никаких откровений не последовало, но после «Динамо» – ЦСКА было любопытно увидеть и то, как мерсисайдцы всем составом выстраиваются в ровную линеечку при штрафных у своих ворот, покрывая почти всю ширину поля и не создавая сопернику глубину. «Арсенал» же впечатлил домашней заготовкой из баскетбола: Ляказетт выбежал на ближний угол вратарской и, словно скинув мяч на 3-очковую линию снайперу, перенаправил передачу с углового под удар Джаке. Жаль удар Гранита, который провёл очень сильный матч с точки зрения длинных вертикальных передач, оказался слабеньким.

Вратари – чокнутые

Реально. Понятно, что вратарю современного топ-клуба чужд принцип Сергея Рыжикова «наша работа – ловить и отбивать, всё». Для них это ещё игра на выходах и ногами – даже Петра Чеха на старости лет Эмери заставляет активно участвовать в розыгрыше мяча. Возможно, именно из-за этого аспекта место в воротах занял Лено.

Однако «Ливерпуль» оперативно включил высокий прессинг и заставил команду Эмери отказаться от розыгрыша мяча через вратаря – Лено от безысходности и возможности ошибиться просто пулял мяч вперёд. «Ливерпуль» на правах гостя у своей штрафной практически не держал мяч, но голкиперы «отличились» на выходах.

В пропущенном голе обвинять Лено можно, однако в концовке первого тайма он реально сошёл и побежал на линию штрафной. Итог – опоздание на пару метров и попадание в штангу, которое в случае, если бы немецкий вратарь остался в воротах, вообще не несло бы никакой опасности.



У Алиссона тоже нашлось чем ответить. Пропущенный гол отчасти и на его совести: вышел, не забрал мяч и не успел вернуться в ворота. Но и тут главная ошибка голом не завершилась: Мхитарян успел неточно пробить до того, как в него врезался полетевший на пожар бразилец.

Ходы Эмери снова работают

По ходу 11-матчевой победной серии «Арсенал» частенько испытывал проблемы в первых таймах, но после коррективов и замен Эмери резко прибавлял во втором и добивался побед. Сегодняшний матч не совсем вписывается в этот тренд, всё-таки лондонцы пропустили вскоре после перерыва, однако в управлении игрой испанец снова преуспел.

Вместо игравшего справа Мхитаряна вышел Ивоби, который расположился левее, поскольку Обамеянга сменил Рэмзи. Игра у нигерийца пошла не сразу, но после ухода Колошинаца он стал левым защитником и сразу же отдал гениальную голевую передачу на Ляказетта. Другие действия Алекса также достойны внимания – многие отмечают его как ключевую фигуру в заключительной части встречи.

Фонтаны эмоций

«Эмирейтс» не самый горячий английский стадион, но сегодняшняя атмосфера была потрясающей во многом благодаря новому заводиле арены: если играть крупными планами неистового Клоппа английские режиссёры уже привыкли, то темперамент Унаи Эмери они лишь начали изучать.

Эмери вёл себя чуть рациональнее Клоппа: тот пытался до кого-то докричаться, Эмери же просто сопровождал каждую опасную атаку своей команды вскидыванием рук вверх, заводя трибуны и помогая таким образом своей команде не меньше, чем криками, которых всё равно никто не услышит.

Команда довольна новым тренером: внутренняя жизнь «Арсенала» поменялась до неузнаваемости, но игроки в один голос говорят о прекрасной атмосфере. Сам Эмери только на пути к этому: «Клопп улыбается каждый день. Хочу улыбаться также».

У Унаи ещё полно работы, но после сегодняшнего матча можно сказать, что он на пути к этому. В первых двух турах его ещё совсем сырой команде не посчастливилось встретиться с «Ман Сити» и «Челси», но спустя 2.5 месяца «Арсенал» уже выглядит боеспособной и управляемой командой, которая не просто так не проигрывает уже 15 матчей. В «Спартаке» к концу ноября Эмери уже не было.

Роман Гуськов, Rusfootball.info
Теги: Арсенал Ливерпуль Эмери
Вчера, 23:49
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#2  Magmus  Домодедово (Вчера, 23:57)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Поганы свиньи, Эмери вырос в большого тренера, а они его тренеришкой прозвали. дибилы

дура ты Саша, это Дзюба его тренеришкой называл


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даешь fair play!
Регистрация: 14.10.2008 [жалоба]
#1  Blessing  Спб (Вчера, 23:55)
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Болеет за:
«Зенит»
Поганы свиньи, Эмери вырос в большого тренера, а они его тренеришкой прозвали. дибилы.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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