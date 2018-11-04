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"Монако" Александра Головина вновь проиграл. Беспобедная серия достигла 14 матчей

"Монако" с минимальным счетом уступил "Реймсу" в матче 12-го тура чемпионата Франции (0:1).

Российский хавбек монегасков Александр Головин провел на поле 90 минут.

"Монако" с 7 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице. "Реймс" набрал 17 очков и располагается на 8-й строчке.

12-й тур

"Реймс" - "Монако" - 1:0

Гол: Кафаро, 24.

"Реймс": Менди, Фокет, Абдельхамид, Энгелс, Конан, Уден (Диа, 66), Ромао, Шавалерен, Мартен (Фонтен, 55), Кафаро (Думбья, 85), Чаваррия.

"Монако": Бенальо, Туре, Глик, Жемерсон, Хенрикс, Головин, Аит Беннассер, Тилеманс (Пеле, 46), Диоп (Грансир, 61), Шадли, Силла (Фалькао, 46).

Предупреждения: Пеле, 58. Грансир, 88.

Удаления: Ромао, 49. Пеле, 71.
Теги: Головин Монако Реймс
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#4  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 00:25)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: xxxxx
Вот это Головин попал!!!

Все по хитрому еврейскому плану. Монако вылетает в пердив, Гинер возвращает Головина за четверть цены smirk
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#3  yuri  спб (Сегодня, 00:16)
  • +1
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online

"Монако" Александра Головина

Однако . Пиар не прошел . 3 месяца прошли даром , словно облака ночью затмили свет лучезарной звезды. Пепел, ветер, холодно.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#2  utekay  Россия (Сегодня, 00:12)
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Болеет за:
«Зенит»
"Монако" Александра Головина
laughing


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#1  xxxxx  Клинсбург (Сегодня, 00:11)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Вот это Головин попал!!!


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Папа-Гиннер не скупись!
Регистрация: 27.03.2011 [жалоба]
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