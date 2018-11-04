"Монако" Александра Головина вновь проиграл. Беспобедная серия достигла 14 матчей

"Монако" с минимальным счетом уступил "Реймсу" в матче 12-го тура чемпионата Франции (0:1).Российский хавбек монегасков Александр Головин провел на поле 90 минут."Монако" с 7 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице. "Реймс" набрал 17 очков и располагается на 8-й строчке.12-й турКафаро, 24."Реймс": Менди, Фокет, Абдельхамид, Энгелс, Конан, Уден (Диа, 66), Ромао, Шавалерен, Мартен (Фонтен, 55), Кафаро (Думбья, 85), Чаваррия."Монако": Бенальо, Туре, Глик, Жемерсон, Хенрикс, Головин, Аит Беннассер, Тилеманс (Пеле, 46), Диоп (Грансир, 61), Шадли, Силла (Фалькао, 46).Предупреждения: Пеле, 58. Грансир, 88.Удаления: Ромао, 49. Пеле, 71.