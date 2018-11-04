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"Барселона" обыграла "Райо Вальекано", уступая к 87-й минуте со счетом 1:2

В матче 11-го тура чемпионата Испании "Барселона" одержала волевую победу над "Райо Вальекано".

Чемпионат Испании

11 тур

"Райо Вальекано" – "Барселона" 2:3

Голы: Суарес, 11, Посо, 35, Гарсия, 57, Дембеле, 87, Суарес, 90

"Райо Вальекано": Гарсия, Адвинкула, Гальвес (Веласкес, 71), Амат, Морено, Комесанья, Ванга, Посо, Эмбарба, Томас (Алегрия, 65), Трехо (Гарсия, 57)

"Барселона": Штеген, Альба, Пике, Лангле, Роберто, Бускетс, Ракитич, Рамос (Видаль, 67), Рафинья (Дембеле, 52), Коутиньо (Эль-Хаддади, 67), Суарес

Предупреждения: Амат, 6, Лангле, 17, Томас, 49, Альба, 70, Гарсия, 89, Веласкес, 90+2
Теги: Барселона Райо Вальекано
Сегодня, 00:40
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#2  sparwik53  Виктор (Сегодня, 00:46)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Смотрел матч, впечатление, что после быстро забитого мяча Барса решила доиграть на "одной ноге" и чуть было не поплатилось. До забитых в концовке мячей и моментов настоящих не было.И все-таки победил сильнейший, хоть и не в конкретном матче.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#1  tiki  Москва (Сегодня, 00:42)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
уступая к 97-й минуте со счетом 1:2

Дембеле, 87, Суарес, 90

интрига в заголовке, как обычно


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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