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Унаи Эмери хотел победить "Ливерпуль"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери прокомментировал результат матча 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Ливерпуля".

Матч, который проходил в Лондоне, закончился со счетом 1:1.

"Мы хотели победить и показали хорошую игру. Мы давили, работали, а болельщики придавали нам энергии. Для болельщиков эта игра — хорошее зрелище, однако я доволен лишь наполовину, потому что мы хотели победить.

Сегодня "Арсенал" поддерживал хороший баланс между скоростью и интенсивностью. Мы здорово потрудились. Это ничья и одно очко, однако, возможно, мы заслуживали большего. Каждая игра — это хорошая проверка для нас. Нам важно продолжать свой процесс и не проигрывать. Матчи со "Спортингом" и "Вулверхэмптоном" — тоже проверка.

Думаю, болельщики прекрасно нас поддерживали сегодня, и команда ощущала эту поддержку на поле. Отличное сочетание", — цитирует Эмери ВВС.

"Газета.ру"
Теги: Эмери Ливерпуль Арсенал
Сегодня, 09:10
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