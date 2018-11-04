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Леонид Слуцкий: мы не взяли очков, но все равно победили

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий подвел итоги матча с ПСВ (0:1).

"Красная карточка стала серьезной проверкой для нашего духа, для всей команды. Спасибо судье за это решение. Возможно, мы бы и так проиграли. Мы строим новую команду, с большим количеством новичков и молодежи. Я не циничен, я стараюсь извлечь позитив из ситуации. Его решение нельзя изменить, поэтому я пробую повернуть его на пользу команде. Это намного важнее.

Мы хорошо играли. Я горжусь командой. У ПСВ было много моментов, но мы тоже здорово действовали в контратаках и были опасны. Сегодня мы не взяли очков, но все равно победили", - цитирует Слуцкого Voetbal International.
Теги: Слуцкий Витесс ПСВ
Сегодня, 09:19
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