Леонид Слуцкий: мы не взяли очков, но все равно победили

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий подвел итоги матча с ПСВ (0:1)."Красная карточка стала серьезной проверкой для нашего духа, для всей команды. Спасибо судье за это решение. Возможно, мы бы и так проиграли. Мы строим новую команду, с большим количеством новичков и молодежи. Я не циничен, я стараюсь извлечь позитив из ситуации. Его решение нельзя изменить, поэтому я пробую повернуть его на пользу команде. Это намного важнее.Мы хорошо играли. Я горжусь командой. У ПСВ было много моментов, но мы тоже здорово действовали в контратаках и были опасны. Сегодня мы не взяли очков, но все равно победили", - цитирует Слуцкого Voetbal International.