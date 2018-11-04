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Тьерри Анри: мы не заслужили поражения

Главный тренер "Монако" Тьерри Анри прокомментировал поражение команды в матче чемпионата Франции с "Реймсом" (0:1).

Напомним, "Монако" занимает 19-е место в турнирной таблице.

"Мы этого не заслужили. Игра не должна была так закончиться. В какой-то момент мы оказались в большинстве, но заработали удаление сами. У нас были моменты, пусть и мало. Мы старались сыграть хорошо, но некоторые вещи развивались нелогично", - цитирует Анри AFP.
Теги: Анри Монако Реймс
Сегодня, 10:17
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