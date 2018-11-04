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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Дортмундская "Боруссия" оштрафована на 50 тысяч евро
Дортмундская "Боруссия" заплатит штраф 50 тысяч евро за поведение болельщиков в матче 4-го тура чемпионата Германии против "Хоффенхайма".
Фанаты вывесили на трибуне баннер, на котором изображен владелец клуба из Зинсхайма Дитмар Хопп в перекрестье прицела. Болельщики скандировали оскорбительные кричалки в его адрес и продемонстрировали еще один баннер с текстом "Заявление в полицию из-за кричалок? Что за дерьмо, сукин сын?".
Если подобное повторится, то болельщики команды не смогут посещать выездные матчи против "Хоффенхайма" до 2022 года.
Фанаты вывесили на трибуне баннер, на котором изображен владелец клуба из Зинсхайма Дитмар Хопп в перекрестье прицела. Болельщики скандировали оскорбительные кричалки в его адрес и продемонстрировали еще один баннер с текстом "Заявление в полицию из-за кричалок? Что за дерьмо, сукин сын?".
Если подобное повторится, то болельщики команды не смогут посещать выездные матчи против "Хоффенхайма" до 2022 года.
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