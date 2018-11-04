Дортмундская "Боруссия" оштрафована на 50 тысяч евро

Дортмундская "Боруссия" заплатит штраф 50 тысяч евро за поведение болельщиков в матче 4-го тура чемпионата Германии против "Хоффенхайма".Фанаты вывесили на трибуне баннер, на котором изображен владелец клуба из Зинсхайма Дитмар Хопп в перекрестье прицела. Болельщики скандировали оскорбительные кричалки в его адрес и продемонстрировали еще один баннер с текстом "Заявление в полицию из-за кричалок? Что за дерьмо, сукин сын?".Если подобное повторится, то болельщики команды не смогут посещать выездные матчи против "Хоффенхайма" до 2022 года.