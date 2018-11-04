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Эдинсон Кавани восстановился от травмы и сможет сыграть с "Наполи"

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани восстановился от травмы и тренировался в общей группе без ограничений, сообщает Le Figaro.

Отмечается, что футболист сможет сыграть в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Наполи".

Кавани пропустил из-за травмы два последних матча в чемпионате Франции с "Марселем" (2:0) и "Лиллем" (2:1).
Теги: Кавани ПСЖ Наполи
Сегодня, 11:41
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