Эдинсон Кавани восстановился от травмы и сможет сыграть с "Наполи"

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани восстановился от травмы и тренировался в общей группе без ограничений, сообщает Le Figaro.Отмечается, что футболист сможет сыграть в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Наполи".Кавани пропустил из-за травмы два последних матча в чемпионате Франции с "Марселем" (2:0) и "Лиллем" (2:1).